Оставивший двух детей в Шереметьево россиянин попал на камеры

Житель Хабаровского края, оставивший двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, попал на камеры. Фотографию мужчины с двумя детьми опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как пишут РИА Новости, с детьми работают психологи. Позднее мальчиков отправят обратно в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мать мальчиков. Женщина рассказала, что не знала о ситуации и не жила в семье. С ней «ведется работа».

26 января стало известно, что житель Хабаровска оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет. При них нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей. С собой у мальчиков были все документы, в том числе школьные дневники.

Бросившим своих детей мужчиной оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, родственники не захотели брать братьев под опеку. По ее словам, их определят в детский дом или интернат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru