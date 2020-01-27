Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мать двоих мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, передает «Интерфакс».

По словам Трегубенко, женщина ничего не знала о ситуации и не жила в семье. Сейчас с ней «ведется работа».

26 января стало известно, что прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При мальчиках нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на их содержание, поэтому он решил оставить их. С собой у детей были все документы, в том числе и школьные дневники.

Позже стало известно, что бросившим своих детей мужчиной оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Как рассказала Трегубенко, родственники не захотели брать братьев под опеку. По ее словам, их определят в детский дом или интернат.

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