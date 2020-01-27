Оставивший двоих детей в Шереметьево россиянин нашелся

Житель Хабаровского края, оставивший двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, найден. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением», — сказала омбудсмен.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК в отношении оставившего детей россиянина. В Следственном комитете сообщили, что расследование продолжается.

О том, что мужчина бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту, стало известно 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей. У мальчиков были все документы, в том числе школьные дневники.

Бросившим своих детей мужчиной оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, родственники не захотели брать детей под опеку. Позднее их определят в детский дом или интернат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru