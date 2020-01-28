Оставивший двоих детей в Шереметьево россиянин сам пришел к следователям

Житель Хабаровского края, оставивший двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сам пришел в управление Следственного комитета в Батайске. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По его данным, хабаровчанин сдался следователям утром 28 января. В настоящий момент он находится на допросе.
Ранее стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). В Следственном комитете сообщили, что расследование продолжается. Уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова заявляла, что отца брошенных детей нашли, однако, по другим данным, после инцидента его больше не видели.
О том, что отец бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту, стало известно 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на содержание детей. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники.
Бросившим своих детей оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, родственники не захотели брать детей под опеку.