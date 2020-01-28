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Мать брошенных в Шереметьево детей объяснила разрыв отношений с семьей

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Ольга Пушкарева, мать двоих мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, развелась с ним из-за постоянных издевательств и насилия. После разрыва отношений мужчина преследовал ее и не давал видеться с детьми, объяснила она телеканалу «360».

Женщина не знает, почему мировой суд и комиссия по делам несовершеннолетних оставили сыновей ее бывшему мужу Виктору Гаврилову. Она предположила, что в этом ему помогли нужные знакомства. Получив опеку, экс-супруг пригрозил женщине убийством, если она не прекратит общаться с мальчиками. Последний раз Пушкарева видела сыновей в 2018 году. «Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала она.

По ее словам, у бывшего мужа психическое расстройство из-за неблагополучного детства, которое он провел в приютах вместе с двумя братьями и сестрой. Своих сыновей он бросает уже в третий раз. «Первый раз произошел, когда старший мальчик должен был в первый класс идти, но дети попали в приют. Второй раз — ребенок уже полгода отучился в школе, детей опять в приют направили», — пояснила мать. О брошенных в аэропорту детях она узнала из Instagram.

Ранее родительница рассказывала, что в браке Гаврилов выпивал, избивал ее, «издевался над семьей». Из-за побоев у нее четыре сотрясения мозга и шрамы от ножевых ранений. Однажды муж обрил ее налысо, когда его уволили с работы.

В разговоре с РЕН ТВ женщина уточнила, что бывший муж бил и сыновей. «Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне», — добавила она.

Издевательства над матерью видели дети. Из-за этого один из мальчиков перестал разговаривать, после лечения он стал заикаться. Полиция не принимала заявления от пострадавшей.

Сейчас рассматривается вопрос передачи братьев Пушкаревой, которая живет в Хабаровске с новым мужем и находится в больнице на седьмом месяце беременности. Решение будут принимать органы опеки. Региональные власти обещали помочь ей вернуть сыновей. При этом каналу «360» женщина сказала, что также рассматривается вопрос лишить ее и отца родительских прав.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Родитель улетел на самолете в Ростов, на него завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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