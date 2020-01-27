Бросивший детей в Шереметьево россиянин объяснился

Мужчина, который бросил своих детей в аэропорту Шереметьево, объяснился, заявив, что не доверял мальчиков матери. Об этом телеканалу «360» рассказал начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. По его словам, отец детей Виктор Гаврилов в последнее время работал на охранные предприятия. На периоды командировок он оставлял детей в Центре социальной поддержки, забирая их после возвращения.

Мать мальчиков Ольга несколько раз уходила из семьи и в итоге окончательно бросила сыновей и супруга, утверждает Лаврентьев. Родственники женщины рассказали, что не знали о ее местоположении до последнего времени. Они пытались помогать внукам, но отец периодически запрещал им общение с детьми. О желании уехать из города Гаврилов говорил в школе, где учился старший ребенок. Он утверждал, что у него есть жилье в Москве, а работу он найдет.

Семья не состояла на учете в органах соцзащиты и не была в списке неблагополучных. При этом, как сказал Лаврентьев, однажды дети ошпарились кипятком, пока мать была в магазине — женщине вынесли предупреждение.

Ранее Ольга Гаврилова рассказала, что муж часто избивал ее, обривал налысо и настраивал против нее детей. По словам женщины, полиция отказывалась принимать заявления якобы из-за связей мужа. При разводе суд оставил детей с отцом, утверждала женщина.

26 января житель Хабаровска по имени Виктор оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать их позже. К бумаге прилагалась копия паспорта мужчины, с собой у детей были все документы и школьные дневники. Родитель при этом улетел в Ростов. На него завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал отцу помочь найти работу.

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