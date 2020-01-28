Появилось видео допроса бросившего детей в Шереметьево отца

Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса 41-летнего Виктора Гаврилова, оставившего двух малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах мужчина дает показания следователю в здании СКР, расположенном в городе Батайск Ростовской области. У него выясняют причину оставления сыновей в беспомощном состоянии.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой сообщил о полученном письме от человека, представившегося отцом оставленных детей, передает РИА Новости. В записке мужчина просит не передавать детей маме.

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Ранее 28 января Гаврилов сам пришел в управление Следственного комитета в Батайске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.

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