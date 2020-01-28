Россиянка подбросила ребенка с ДЦП в отделение полиции и убежала

В Томске местная жительница подбросила ребенка-инвалида с ДЦП в отделение полиции и скрылась. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону, видео с камер наблюдения публикует Tomsk.Ru.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина «вкатывает» в холл отделения полиции инвалидную коляску с сидящей в ней девочкой-подростком и убегает. По информации издания, брошенная девочка не разговаривала. На вид ей было 12 лет.

Полицейские нашли бросившую ребенка женщину, проводится проверка. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в московском аэропорту Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Родитель улетел на самолете в Ростов, на него завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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