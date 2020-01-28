Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок. Следственный комитет России выложил на своем Youtube -канале видео с его признанием.

«Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы — единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — сказал Виктор Гаврилов.

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.

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