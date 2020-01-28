Бросившего детей в аэропорту отца обвинили в краже

41-летний Виталий Гаврилов, бросивший детей в московском аэропорту Шереметьево, будет этапирован в Комсомольск-на-Амуре, где в отношении него ведется расследование уголовного дела о краже крупной суммы денег. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию с заявлением обратилась соседка Гаврилова, которая сообщила, что он украл у нее 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Соседка специально взяла кредит на свое имя, чтобы дать деньги Гаврилову на билет до Москвы, сообщает РЕН ТВ. При этом мужчина снял с карты еще 100 тысяч рублей втайне от женщины.

Гаврилова доставят к месту совершения преступления для участия в следственных действиях. Сейчас он находится в городе Батайск Ростовской области, где явился в правоохранительные органы.

СКР возбудило против него уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности несовершеннолетних детей»), после того как он оставил сыновей в аэропорту.

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Ранее 28 января Гаврилов признался, что оставил детей из-за безвыходной ситуации, в которой оказался.

«Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы — единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — сказал Виктор Гаврилов.

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.

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