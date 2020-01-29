Россиянин полез в ледяную реку спасать собаку и попал на видео

Житель Астрахани полез в ледяную реку и спас тонущую собаку. Очевидцы записали это на видео, оно опубликовано в группе «Астрахань online» во «ВКонтакте».

В кадр попал момент, когда раздетый до трусов мужчина спускается в воду у набережной и сквозь льды пробирается к животному, которое пытается безрезультатно запрыгнуть на льдину. Он заходит в реку по грудь, дотягивается рукой до собаки и вытягивает ее за ошейник к берегу. Собравшиеся вокруг женщина и дети хватают зверя и называют его по имени Жуня. Россиянин успешно выбрался из воды.

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