Появилось видео с места смертельной аварии под Псковом

Агентство Ruptly опубликовало видео с места смертельного столкновения микроавтобуса и большегруза под Псковом.
На кадрах видны сильно покореженные машины. Левый бок микроавтобуса был полностью разбит. Кабина стоящей за ним фуры деформирована. На месте аварии работают полицейские и экстренные службы.
ДТП произошло ночью в четверг, 13 февраля, на 475-м километре федеральной трассы в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь граждан Украины, еще двое госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами конечностей.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!