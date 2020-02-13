В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все погибшие украинцы, в том числе водитель микроавтобуса, ехали домой из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что еще два человека пострадали. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами начал обгон, не рассчитал дистанцию и столкнулся с фурой Volvo. Авария произошла в 00:29 на 475 километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района.

Водитель фуры — гражданин Белоруссии доставлен в больницу. Еще один пострадавший — единственный выживший пассажир микроавтобуса, гражданин Украины Михаил Зеленчук. Оба они госпитализированы в поликлинику Великих Лук в состоянии средней тяжести.

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