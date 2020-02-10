Власти окажут помощь родственникам погибших в Таиланде детей

Челябинские власти заявили о готовности оказать необходимую помощь родственникам погибших в результате столкновения туристических катеров острова Пхукет в Таиланде детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социальных отношений.

«Как только станут известны фамилии детей, адрес их места жительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь», — приводит агентство сообщение ведомства.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова заявила о необходимости подключить к ситуации федеральные органы. Она подтвердила, что погибшей девочке было шесть лет, мальчику — 12. Они проживали в Челябинске.

Авария произошла утром 10 февраля у острова Пхукет. По данным местных СМИ, в результате столкновения погибли двое российских детей. В сети появилось видео, на котором видно, как два судна на высокой скорости врезаются друг в друга.

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