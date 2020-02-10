Опубликовано видео столкновения катеров с россиянами в Таиланде

В сети появилось видео столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде. Ролик опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах видно, как два судна на высокой скорости врезаются друг в друга.
Авария произошла утром 10 февраля у острова Пхукет. По данным местных СМИ, в результате столкновения погибли двое российских детей: мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. Официального подтверждения этой информации нет. В российском посольстве сообщили, что в аварии пострадали 20 граждан РФ.
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