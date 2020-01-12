Российский турист наткнулся на собственную лыжу и умер

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. От полученных травм он скончался, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда молодой человек ехал по трассе на большой скорости. На развилке дороги он резко свернул в другую сторону, упал и наткнулся на собственную лыжу. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

В администрации Таштагольского района рассказали, что у туриста были тяжелые травмы, большая кровопотеря и шок. Врачи прооперировали пострадавшего, однако спасти его не удалось.

В начале декабря 2019-го на Шергеше во время катания погиб турист из Новокузнецка. В ходе съезда по склону он упал и провалился головой в глубокий снег. Позднее его тело спустили с горы спасатели.

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