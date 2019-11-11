Двух туристов на снегоходе накрыло лавиной в российских горах

В Хакасии двое мужчин попали под сход лавины во время катания на снегоходах и оказались завалены снегом. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября, в районе населенного пункта Приисковое в Орджоникидзевском районе. По информации ведомства, в результате один из туристов, мужчина 1986 года рождения, погиб.

Выживший россиянин в беседе с экспертом Эдуардом Кедринским сообщил, что они нарушили правила безопасности и без лавинного снаряжения отправились в поездку отдельно от группы. «Они заметили "надутый" участок, заехали на него и спровоцировали сход снега. Оба оказались засыпанными. Один был рядом со снегоходом, он выжил. Второго отбросило метров на пять от снегохода и засыпало примерно на 50 сантиметров», — цитирует специалиста «Тайга.инфо».

Как уточняет ТАСС, тело без признаков жизни обнаружили волонтеры, сотрудники местной базы отдыха.

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Следователи начали проверку по факту ЧП. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России сказали, что на место произошедшего была направлена следственно-оперативная группа.

Отмечается, что за 2018 год в районе Приискового погибли пять человек: двоих накрыло лавиной в январе, а в ноябре трое россиян, невзирая на штормовое предупреждение, отправились в тайгу на прогулку в буран и не вернулись.

6 мая семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет на Алтае из-за схода лавины. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

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