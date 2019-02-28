В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник

В районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина, под которой оказалось семь лыжников, занимавшихся внетрассовым катанием, передает республиканское управление МЧС. На помощь пострадавшим прибыл вертолет со спасательной группой и спустил лыжников вниз.

Позднее ТАСС сообщил, что в результате схода лавины погиб один человек. Им оказался известный спасатель и инструктор по горным лыжам и альпинизму 49-летний Сергей Камбалов. Эту информацию агентству подтвердили в администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии и в Ассоциации горных гидов России.

Попавшие под лавину — жители Москвы и Московской области. В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что четверым лыжникам не потребовалась госпитализация, двое находятся в тяжелом состоянии.

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится на сайте ведомства.

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