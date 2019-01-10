На Эльбрусе нашли труп москвича

Московский лыжник погиб под лавиной на запрещенном для катания склоне Эльбруса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 января. Тело мужчины без признаков жизни нашли под станцией «Мир» на высоте 3,5 тысячи метров. Ранее о пропаже лыжника из Москвы сообщила супруга. По словам собеседника агентства, мужчина 1981 года рождения, проживающий в Москве, катался на запрещенном участке склона ниже станции «Мир» на Эльбрусе. Предполагается, что он сам вызвал сход лавины, в которой погиб.

Спасатели начали транспортировку тела погибшего для дальнейшей передачи межведомственной следственно-оперативной группе.

В августе 2017 года турист из Москвы скончался во время восхождения на гору Эльбрус. Альпинист 1962 года рождения почувствовал недомогание и связался с МЧС. Спустя примерно три часа сотрудники МЧС нашли мужчину на высоте 4,1 тысячи метров, однако он был уже мертв.

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