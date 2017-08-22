Московский турист умер на Эльбрусе

Турист из Москвы скончался во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, во вторник, 22 августа, альпинист 1962 года рождения почувствовал недомогание и связался с МЧС. Для оказания помощи выдвинулся отряд из четырех спасателей.

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Спустя примерно три часа сотрудники МЧС нашли мужчину на высоте 4,1 тысячи метров, однако он был уже мертв. Спасатели спустили тело путешественника вниз и передали представителям правоохранительных органов.

Причина смерти москвича пока неизвестна. Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров отметил, что травм на теле туриста не было обнаружено. Как передает «Интерфакс», перед выходом на маршрут путешественник не зарегистрировался в спасательной службе.

В апреле текущего года двое альпинистов сорвались при покорении Эльбруса. Один из них — мужчина — погиб сразу, а его напарница скончалась в больнице.

