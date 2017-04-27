Двое сорвавшихся при восхождении на Эльбрус альпинистов погибли

Двое альпинистов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус, погибли. Об этом ТАСС 27 апреля сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

Погибшими оказались опытные спортсмены. «Это была российская группа туристов из четырех человек, двое из которых даже после случившегося продолжили восхождение. Погибшие — опытные гиды, часто сопровождали альпинистов на Эльбрусе. Оба они — жители города Нальчика. Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы», — рассказал Гулиев агентству.

Ранее в четверг сообщалось, что при восхождении на Эльбрус

в 6:00 мск на высоте около 4,9 тысячи метров над уровнем моря выше Скал Пастухова сорвались двое альпинистов. Других подробностей на тот момент не было.