Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах

Около десяти лыжников оказались под снегом после схода мощной лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в Альпах. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

Лавина сошла в районе Плэн-Морт и накрыла от 300 до 400 метров горнолыжной трассы. По словам сотрудника Кран-Монтаны Николя Феро, под лавиной находится около десяти туристов, однако спасатели уверены, что там может быть до 15 лыжников.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

На данный момент несколько вертолетов и спасательных бригад патрулируют местность, чтобы найти выживших.

Ранее в феврале в результате схода нескольких лавин в Альпах погибли минимум десять человек. Больше всего погибших (пятеро жертв и один пропавший без вести) зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Также в городе Больцано (Италия) недалеко от австрийской границы лавина убила 18-летнего лыжника.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!