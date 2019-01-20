Российский турист умер в Италии в канун дня рождения

Российский турист погиб в итальянской коммуне Корвара-ин-Бадия, где располагается горнолыжный курорт. Об этом сообщает газета Alto Adige.
По ее информации, россиянин выпал с балкона в своей комнате, после чего скончался. Инцидент произошел днем в субботу, 19 января, в отеле Greif.
Отмечается, что мужчина отдыхал в Корваре вместе с семьей. 20 января у него был день рождения, ему должно было исполниться 42 года. Других подробностей не приводится, имя погибшего не называется.
Газета отмечает, что это третья трагедия в регионе за один день. Утром здесь сошло две лавины, в результате которых погибли катавшийся вне трассы 21-летний молодой человек и 35-летняя девушка, совершавшая восхождение на ледяной водопад.
В июле сообщалось, что путешественник из Уфы погиб в Турции, выпав с балкона на седьмом этаже отеля. Тот случай не признали страховым, посчитав, что погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.