Россиянин поехал в Анапу и умер

Тело 54-летнего жителя Анапы было найдено в туалете пассажирского поезда, следующего из Ульяновска в Анапу. Информация об этом опубликована на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Как говорится в сообщении, у мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, и на данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Они опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Ранее 20 августа турист из России погиб в национальном парке Picos de Europa в Испании из-за остановки сердца. 63-летний россиянин скончался, совершая один из самых популярных пешеходных маршрутов в Испании — The Cares route. Через полчаса после начала пути он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи, находившиеся в походе, попытались оказать ему помощь, однако россиянина не удалось спасти.

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