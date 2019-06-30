На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

Спасатели нашли тело последнего туриста из группы, которая попала под лавину на Алтае 6 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, тело погибшего новосибирца Николая Симонова, найденное на дне озера у подножья горы Металлург, доставят на вертолете Ми-8 в морг Горно-Алтайска. В поисках участвовали 16 спасателей, в том числе пять водолазов.

Отмечается, что днем ранее было обнаружено тело еще одной туристки. Его нашли также на дне озера.

6 мая семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. О случившемся чуть позже, 8 мая, рассказали две туристки-участницы турпохода, которым удалось спастись и дойти до населенного пункта. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

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