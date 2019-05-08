Семеро россиян погибли в горах Алтая из-за схода лавины

Семеро туристов из Новосибирска погибли в горах Алтая после схода лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по Республике Алтай.

Лавина сошла 6 мая, когда путешественники совершали восхождение на Южно-Чуйский хребет. Всего в туристической группе было девять человек, двое из них выжили, однако добрались до ближайшего села Кош-Агач только к 8 мая. Сообщить о случившемся раньше они не могли из-за отсутствия связи.

По предварительным данным, одним из погибших оказался руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

Позже на место происшествия должен вылететь вертолет со спасателями.

В феврале в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина, под которой оказалось семь лыжников, один из них погиб. Им был известный спасатель и инструктор по горным лыжам и альпинизму Сергей Камбалов.

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