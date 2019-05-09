Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.

По словам собеседника агентства, тело пока не доставили на опознание в Горно-Алтайск.

По данным МЧС, поисковые работы возобновили утром, 9 мая. В них принимают участие кинологи, задействованы вертолеты. В среду, 8 мая, обнаружили троих погибших: двух мужчин и женщину.

Семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

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