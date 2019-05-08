Найдены тела нескольких погибших под лавиной россиян

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о том, что сотрудники МЧС нашли тела троих россиян, погибших на Южно-Чуйском хребте после схода лавины. Об этом Хорохордин написал в своем Instagram-аккаунте.

«Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов», — добавил Хорохордин, отметив, что на месте происшествия работают кинологические службы и два вертолета.

Информацию о найденных телах также подтвердило Главное управление МЧС России по Республике Алтай. «Поисково-спасательный отряд обнаружил три тела (два мужских, одно женское). Поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковника Бурлакова, поиски тел могут затянуться на неопределенный срок, поскольку «лавина имеет достаточно значительные объемы».

Как рассказали ТАСС в новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России, участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

Telegram-канал «112» опубликовал полный маршрут группы. Согласно таблице, путешественники должны были вернуться из похода 15 мая.

Ранее сообщалось, что 6 мая семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. Всего в группе было девять человек — все они туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Выжить удалось только двум девушкам, однако добраться до ближайшего села Кош-Агач, чтобы сообщить о случившемся, они смогли только 8 мая. Позже на место происшествия вылетела спасательная группа.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай начало проверку произошедшего.

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