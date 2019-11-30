Проигнорировавшие предупреждение лыжники погибли под лавиной в Альпах

Два лыжника, катавшиеся вне трассы в итальянских Альпах, погибли под снегом из-за схода лавины. Об этом сообщает La Reppublica.

28-летний Эдоардо Камарделла (Edoardo Camardella) и 32-летний Лука Мартини (Luca Martini) катались на лыжах на высоте около трех километров над уровнем моря на итальянской стороне Монблана, несмотря на предупреждение противолавинной службы о потенциальной опасности схода лавины.

Снег накрыл лыжников, когда они находились на 500 метров ниже станции канатной дороги Пунта Хелброннер. От нее отходят сразу несколько направлений для внетрассового катания, популярные у фри-райдеров. По одному из них и спускались Камарделла и Мартини.

Сначала в этом районе сошла небольшая лавина, которую увидел один из лыжников, также катавшихся там. Он предупредил Камарделла и Мартини об опасности, но они продолжили спуск. Через несколько минут за первой лавиной последовала вторая, которая и накрыла лыжников.

Для поиска их тел была организована поисковая операция, в которой участвовали несколько отрядов спасателей с собаками. Также был задействован вертолет. Тела погибших были доставлены в морг Курмайора для опознания.

Ранее в ноябре в Хакасии двое мужчин попали под сход лавины во время катания на снегоходах и оказались завалены снегом. По информации МЧС, в результате один из туристов, мужчина 1986 года рождения, погиб.

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