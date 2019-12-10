Российский турист умер после падения головой в снег

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области во время катания на сноуборде погиб турист. Об этом «Сиб.фм» сообщил источник на одной из местных турбаз.

По информации издания, инцидент произошел утром во вторник, 10 декабря. Житель Новокузнецка в ходе съезда по склону упал и провалился головой в глубокий снег. Позднее его тело спустили с горы спасатели.

Согласно предварительным данным, россиянин скончался от асфиксии, возникшей в результате перекрытия дыхательных путей попавшим в горло снегом. Кроме того, указывает издание, пользователи сети предположили, что мужчина мог захлебнуться в ручье, протекающем рядом с местом падения.

Как пишет «Газета Кемерова», в региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что 33-летний сноубордист катался по свежевыпавшему снегу вне трассы. Сотрудники ведомства находятся на месте случившегося и выясняют обстоятельства.

11 ноября в Хакасии двое мужчин попали под сход лавины во время катания на снегоходах и оказались завалены снегом. Инцидент произошел в районе населенного пункта Приисковое в Орджоникидзевском районе. По информации МЧС России, в результате один из туристов, мужчина 1986 года рождения, погиб.

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