Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 февраля. Агентство со ссылкой на видео с места происшествия пишет, что спасатели на берегу пытались реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку восьми-десяти лет и юношу. Также видны еще несколько пострадавших.

Отмечается, что один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

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