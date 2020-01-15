Турист плавал в мутной воде и угодил в пасть огромной неопознанной рыбы

В провинции Пхангнга, Таиланд, огромная неопознанная рыба напала на туриста из Германии. Об этом сообщает местный новостной ресурс Thai Residents.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 января. 75-летний отдыхающий плавал с женой в шести метрах от берега, когда случайно дотронулся рукой до неизвестной рыбы. Поскольку вода была мутная, он не смог разглядеть ее, продолжил плавать и угодил в ее пасть. Крупная рыба укусила его за правую ногу и скрылась, оставив на его теле кровоточащую рану в 20 сантиметров.

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Пострадавший позвал на помощь плавающих неподалеку туристов. Местная бригада спасателей доставила его в ближайший медцентр. Позже его перевели в частную больницу на Пхукете, где он смог воспользоваться туристической страховкой.

Эколог и профессор государственного исследовательского университета в Бангкоке подчеркнул, что нападения акул на людей происходят в Таиланде крайне редко, при этом у жертв остаются незначительные раны от укусов. Он предположил, что на туриста из Германии напала тупорылая акула. По версии эколога, в мутной воде хищник принял ногу отдыхающего за добычу, но после первого укуса осознал ошибку и уплыл.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

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