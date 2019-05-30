Тупорылая акула убила рыбака

На заморской территории Франции, Новой Каледонии, тупорылая акула загрызла мужчину. Об этом сообщает новостной канал Channel NewsAsia.

Нападение произошло в среду, 29 мая, когда рыбак занимался промыслом вместе со своими товарищами. На остров Белеп, где погиб мужчина, прибыла полиция. Детали произошедшего пока не разглашаются.

Мужчина стал уже второй жертвой акулы в регионе за неделю. В субботу, 25 мая, 10-летнего мальчика атаковал 3,5-метровый хищник того же вида и откусил ему ногу и часть таза. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц. Власти выловили акулу и убили ее.

Эксперты считают, что акулы чаще стали нападать на людей из-за того, что водные вида спорта становятся все более популярными. Новая Каледония, на территории которой находится самая большая в мире закрытая лагуна с кораллами, привлекает множество туристов и дайверов.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

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