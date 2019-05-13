Акула напала на серфера и оторвала ему ногу

На французском острове Реюньон в результате нападения акулы погиб серфер. Об этом сообщает издание The Independent.

Атака произошла недалеко от рыбацкого городка Сент-Лю. Из-за обилия акул в этом районе запрещен серфинг. Несмотря на это, 28-летний мужчина и его друзья вошли в море.

Очевидцы заметили, что серфер исчез под водой, а на поверхности осталась только его доска. На помощь пострадавшему бросились трое друзей. Не сумев вытащить мужчину из воды, они вернулись на берег.

Позже тело серфера достали спасатели. Акула оторвала ему ногу.

Местные власти отмечают, что в это время года у берегов Реюньона особенно много тупорылых акул. Они считаются одним из самых агрессивных видов этих рыб и представляют опасность для человека.

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул. 11 из них закончились гибелью людей.

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