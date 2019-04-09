Дайвер-новичок попала в пасть к агрессивной акуле

На северо-востоке Китая девушка пострадала от нападения тигровой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 5 апреля, китаянка по имени Нана (Nana) училась дайвингу в развлекательном центре в провинции Ляонин. Она приобрела начальный курс обучения за 3,6 тысячи юаней (34,9 тысячи рублей). Занятия проходили в специальном бассейне с тигровыми акулами, которые, по данным издания, практически не представляют угрозы для человека.

В результате хищник укусил Нану за голову и оставил на ее теле глубокие следы от зубов и многочисленные порезы. Девушку немедленно доставили в больницу. Врачи провели четырехчасовую операцию и наложили пациентке более 70 швов. Представители дайвинг-центра заявили, что покроют все расходы на лечение китаянки, а также стоимость вводных занятий в их школе.

Пациентка находится в клинике под присмотром докторов. Ее текущее состояние здоровья не уточняется.

Пользователи сети выразили сочувствие пострадавшей. Многие возмутились халатностью сотрудников центра, подвергающих своих клиентов опасности. «Заведение должно понести ответственность. Если бы акула не остановилась, девушка бы умерла», — негодовали одни.

«И что это за развлечение такое? Зачем они пустили ее в воду, кишащую акулами?» — поддерживали другие. «Слава Богу, акула не продолжила ее кусать. Какой же это риск!» — сетовали третьи.

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