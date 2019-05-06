Тупорылая акула испортила американцу рыбалку

В американском штате Флорида акула напала на пожилого мужчину во время рыбалки. Об этом сообщает информационный портал News-Press.

Инцидент произошел в пятницу, 3 мая. 72-летний Пол Келли около шести часов рыбачил с другом на яхте на юго-западе штата. К концу поездки на его крючок попался 68-килограммовый тарпон. Когда Келли попытался вытянуть тяжелую рыбу, он поскользнулся и упал в воду. В этот момент акула схватила его за левое бедро.

Капитан вытащил мужчину из воды и помог перевязать ногу, чтобы остановить кровотечение. Он сразу отметил, что, скорее всего, на рыбака напала тупорылая акула длиной от двух до трех метров. На вертолете Келли доставили в ближайший травматологический центр, где ему наложили швы и провели операцию.

Сейчас здоровью американца ничего не угрожает. По его словам, он практически не чувствовал боль, когда на него напала акула. Келли должны выписать через несколько дней, он и его жена надеются вернуться домой в Техас в ближайшее время.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

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