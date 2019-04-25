Редкая акула напала на купальщицу

На Гавайских островах, США, на туристку из Калифорнии напала редкая для этой местности акула. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, на пляже Анахумалью. Акула укусила в правое бедро 65-летнюю женщину, которая уплыла за несколько сотен метров от берега. Туристку срочно доставили на берег на каяке, а затем отправили на вертолете в больницу, расположенную в северной части островов. Она находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничто не угрожает. Шрам от укуса составил 30 сантиметров.

Пожарная служба проверила участок, где произошло нападение, однако не обнаружила в воде ни одной акулы. Все пляжи, находящиеся поблизости, закрыли до дальнейших распоряжений служб безопасности.

По словам представителя Министерства земельных и природных ресурсов Дэна Деннисона (Dan Dennison), на женщину напала рифовая акула. Он крайне удивился произошедшему, так как на Гавайских островах не зарегистрировано ни одного случая нападения данного вида на человека.

В апреле сообщалось, что в штате Флорида на школьницу напала акула. Ей наложили сорок швов.

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