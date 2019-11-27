Одна из пострадавших в аварии в Доминикане россиянок сломала позвоночник

У одной из российских туристок, попавших по дороге в аэропорт в аварию с автобусом в Доминикане, диагностирован перелом позвоночника. Об этом рассказала сестра пострадавшей, сообщает RT в Telegram-канале в среду, 27 ноября.

По мнению врачей, ей предстоит серьезное лечение и долгий период восстановления. В происшествии также пострадал ее муж — у него многочисленные ссадины.

Собеседница телеканала пояснила, что пара, прилетевшая в Доминикану из Кемеровской области, возвращалась из свадебного путешествия. «Все произошло очень быстро. Сначала и не поняли ничего. Автобус ехал быстро, этот фургон обогнал, автобус завалился на левую сторону, а они сидели на правой», — рассказала сестра новобрачной.

Ранее одна из попавших в аварию российских путешественниц, уже вернувшаяся в Москву, сообщила, что все пассажиры автобуса, даже не получившие травм, пережили потрясение. «Мы прилетели в шоковом состоянии, но без повреждений. Остальные — в ужасном состоянии», — уточнила она.

Автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и перевернулся 27 ноября. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. Из них пострадали около 20 человек, в том числе дети, погибших нет. По предварительным данным, авария произошла вследствие опасного маневра грузового автомобиля, в результате чего водитель автобуса был вынужден пойти на резкое торможение.

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