Стало известно о состоянии еще одной пострадавшей в Доминикане россиянки

Одна из пострадавших в результате аварии с автобусом в Доминикане российских туристов получила травмы и была госпитализирована. Об этом рассказала ее мать, сообщает «360» в среду, 27 ноября.

«Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит "стабильное" — значит, не умерла», — рассказала она. По ее словам, травма дочери могла быть действительно серьезной, раз врачи провели хирургическое вмешательство. Никаких более подробных сведений женщина пока не получила.

Собеседница телеканала добавила, что ее дочь отправилась в путешествие вместе со своим молодым человеком. Известно, что он также пострадал в результате произошедшего.

Автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и перевернулся 27 ноября. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. Из них пострадали около 20 человек, в том числе дети, погибших нет. По предварительным данным, авария произошла из-за опасного маневра грузового автомобиля, в результате чего водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение.

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