Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки

Одна из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане россиянок лишилась обеих рук. Об этом РИА Новости сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Он добавил, что почти все пострадавшие в ДТП — москвичи. Кроме того, по его словам, в автобусе находилось от трех до девяти детей.

В свою очередь представитель оператора Anex Tour, организовавшего этот тур, сообщил, что несколько человек находятся в «более тяжелом» состоянии, они направлены в клинику Санто-Доминго. Часть россиян уже покинула больницы и направилась в гостиницы, отметил собеседник агентства.

Ранее 27 ноября стала известна предварительная причина ДТП с туристическим автобусом. По данным Ассоциации туроператоров России, двигавшийся по той же полосе грузовик резко перестроился перед автобусом, после чего второй затормозил и перевернулся.

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