Названа причина аварии с россиянами в Доминикане

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Столкновение автобуса с российскими туристами и грузовика, по предварительным данным, произошло из-за опасного маневра последнего. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там добавили, что грузовик резко перестроился перед автобусом. «Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения», — уточнили в АТОР.

В салоне автобуса находились 39 туристов, два гида и водитель. Отмечается, что семь туристов вылетят в Москву запланированным рейсом, к ним могут присоединиться еще несколько человек. Пострадавшие находятся в госпитале города Игуэй.

Об аварии с участием туристического автобуса и грузовика сообщалось ранее 27 ноября. Погибших нет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

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