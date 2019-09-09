Лихач на внедорожнике отправил в кювет автобус с детьми на российской трассе

В Чувашии водитель Land Cruiser попытался обогнать школьный автобус на участке дороги, где обгон запрещен, и спихнул его в кювет. Двоих детей госпитализировали с ушибами и ранами, сообщается на сайте регионального управления МВД России. Видео появилось в Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел 9 августа в Яльчикском районе. По данным канала, совершая обгон, 52-летний водитель Land Cruiser увидел машину на встречной полосе и дернулся в сторону автобуса. В сообщении МВД говорится, что в тот момент, когда водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу, автобус с детьми поворачивал в сторону деревни Малая Ерыкла.

В результате инцидента водитель автобуса получил перелом руки, двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с ушибами. Дети ехали из районной школы домой.

В пресс-службе ГИБДД по Чувашии «Ленте.ру» сообщили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В автобусе находились 20 детей, сопровождающий педагог и водитель.

Согласно информации Telegram-канала, после столкновения с автобусом водитель Land Cruiser снял с машины номера.

В феврале в Калужской области автобус, который вез детей на соревнования, съехал в кювет. «Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 20 детей», — сообщали в ГИБДД по региону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru