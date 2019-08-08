Пассажирка разбившегося в Новороссийске автобуса раскрыла подробности аварии

Одна из пассажирок экскурсионного автобуса, который сорвался с обрыва в Новороссийске, рассказала об аварии. Ее слова приводит Telegram-канал Hue.

По словам женщины, автобус возвращался с экскурсии. «Я мало помню, я спала. Проснулась, когда мы в кювет уже летели. Мой молодой человек прижал меня к себе — этим он меня и спас. Сильный был удар», — вспоминает туристка.

Она также добавила, что сейчас находится в удовлетворительном состоянии, а ее молодой человек в реанимации с переломом таза.

Ранее стало известно, что водитель экскурсионного автобуса Hyundai заснул за рулем и врезался в внедорожник Volkswagen Touareg, после чего упал в кювет.

В результате ДТП, по последней информации, погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали 30 пассажиров, из них пятеро — дети, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 42 человека. Автобус принадлежал анапскому санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада».

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

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