Увеличилось число погибших после падения автобуса с обрыва в Новороссийске

Число погибших в результате падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске увеличилось до четырех. Эту информацию подтвердили власти Краснодарского края, передает «Интерфакс».

По уточненным данным, пострадали 30 человек, из них пятеро — дети, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 42 человека.

Отмечается, что автобус принадлежал анапскому санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада». Среди пострадавших могут быть сотрудники службы.

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В настоящий момент спасатели извлекают пострадавших из транспортного средства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!