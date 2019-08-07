Российские туристы попали в аварию в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали шестеро россиян. По данным генконсульства России в Аланье, тяжелораненых среди них нет. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в августе пять туристов, включая одного ребенка, погибли и 15 пострадали из-за возгорания в автобусе в провинции Балыкесир (Турция). Всего в автомобиле находились 37 пассажиров. Мэр провинции Балыкесир сообщил, что изначально в автобусе загорелась кофемашина и во время эвакуации началась паника, приведшая к гибели людей.

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