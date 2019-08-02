Пять туристов погибли в автобусе в Турции

Не менее пяти туристов, включая одного ребенка, погибли и 15 пострадали из-за возгорания в автобусе в провинции Балыкесир (Турция). Об этом сообщило издание Hurriyet.

В автобусе находились 37 пассажиров. Мэр провинции Балыкесир сообщил, что изначально в машине загорелась кофемашина. Водитель остановил автобус, чтобы эвакуировать находящихся в нем людей. Однако во время эвакуации началась паника, приведшая к давке и гибели пассажиров. Предполагается, что погибшие отравились ядовитыми продуктами горения и не смогли покинуть пылающий автобус.

Ранее в июле сообщалось, что автобус с туристами перевернулся на Средиземноморском побережье Турции в районе курорта Кемер в провинции Анталья. В ДТП пострадали 25 человек из Норвегии и Польши. Водитель потерял контроль над автобусом по неизвестной причине, и транспортное средство перевернулось.

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