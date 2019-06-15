Путешествия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Алсу стала народной артисткой Башкирии
Робот ответил на издевательства людей
Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре
Россиянин на полном ходу протаранил супермаркет и перекрестился
Сын Бари Алибасова раскрыл результаты обследования отца
Летчики-испытатели повторят заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Новости партнеров

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Перейти в «Мою Ленту»

Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генкосунльства России в Анталье.

По данным собеседника агентства, ранения получили двое россиян 1991 и 1986 годов рождения. Их доставили в больницу, где им оказали помощь. После этого их выписали.

Авария произошла 15 июня в 09:00 по местному времени на трассе Кумлуджа — Анталья. Всего в результате пострадали 11 человек. Власти начали расследование по факту случившегося.

11 июня сообщалось, что семья из России погибла в ДТП в Турции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Российский парапланерист погиб в Турции
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
Путешествия
Путешествия00:0112 июня

«Дорога даст все, что тебе нужно»

Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
20:0914 июня

Граната парализовала работу аэропорта

14:0212 июня

Туристы ринулись в Чернобыль

19:1814 июня

Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах

Путешествия00:0710 июня

Мертвый сезон

Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
17:38 9 июня

Перевернувшимся в Сочи автобусом с туристами владела полулегальная фирма

18:4514 июня

Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео

18:0114 июня

62-летний британец стал бортпроводником

Путешествия13:18 6 мая

Аварийный выход

В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
11:35 9 июня

На российском курорте столкнулись два экскурсионных автобуса

16:3014 июня

Пассажир оставил записку в туалете самолета и угодил в тюрьму на всю жизнь

14:5414 июня

Пассажир возмутился из-за прошлогодней еды на борту самолета

Россия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Выводили на улицу и сжигали дома»
130 тысяч переселенцев, голод и смерть: какой ценой создавалось Рыбинское водохранилище
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре
Россиянин на полном ходу протаранил супермаркет и перекрестился
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Иран заподозрили в попытке подстрелить американский дрон в Оманском заливе
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
Бывший канцлер Германии назвал Крым российским
Белоруссию призвали прекратить применение смертной казни
Визит россиянина из руководства ООН в Китай взволновал США
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Молдавские оппозиционеры массово ринулись из страны
В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Молдавия оценила роль США в урегулировании кризиса
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
На Украине предупредили об угрозе катастрофы из-за нехватки газа
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
В МАК сообщили об отключении автопилота сгоревшего SSJ-100 после ударов молнии
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
Россиянина обвинили в убийстве сорокалетней давности
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
Ученый рассказал о роботах в Чернобыле
Млечный Путь пережил столкновение
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Федор Емельяненко продолжит карьеру
Обозначены сроки возвращения Емельяненко в октагон
Промоутер Джошуа назвал облегчением первое поражение в его карьере
Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ
Российский боец UFC Ян предложил американцу разыграть титул временного чемпиона
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Лора Дерн«Женщины часто чувствуют себя на обочине»
Муза Дэвида Линча о возвращении главного женского сериала современности
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
Найден сбежавший кот Алибасова
Роскомнадзор рассмотрит требование коммунистов удалить «Чернобыль»
Паук из «Коррозии металла» снова устроил пьяную езду
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
В сети ужаснулись фотографии с обнимающим флаг Трампом
Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах
Рабочий превратился в блогера и заткнул за пояс звезд Instagram
Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Тучные женщины арендовали автобус и прокатились в нижнем белье по центру города
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной
Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра
Медведь схватил заснувшего в машине американца
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Названы самые популярные города России для временного проживания
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Все материалы