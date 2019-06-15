Российские туристы попали в ДТП в Турции

Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генкосунльства России в Анталье.

По данным собеседника агентства, ранения получили двое россиян 1991 и 1986 годов рождения. Их доставили в больницу, где им оказали помощь. После этого их выписали.

Авария произошла 15 июня в 09:00 по местному времени на трассе Кумлуджа — Анталья. Всего в результате пострадали 11 человек. Власти начали расследование по факту случившегося.

11 июня сообщалось, что семья из России погибла в ДТП в Турции.

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