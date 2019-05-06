Российский парапланерист погиб в Турции

Российский парапланерист Андрей Куринин погиб в Турции. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель генконсульства России в Анталье.

Инцидент произошел в городе Фетхие близ горы Бабадаг. Параплан россиянина упал в море. Спасатели вытащили экстремала из воды, он умер по дороге в больницу.

В дипмиссии уточнили, что погибшим оказался Андрей Куринин 1975 года рождения, профессиональный спортсмен-парашютист. Уточняется, что он совершал прыжок самостоятельно, предоставив подтверждающий квалификацию документ.

Тело погибшего опознала его супруга.

В сентябре 2018 года двое парашютистов в Краснодарском крае столкнулись с линией электросети и упали на пляж в поселке Джубга. На ролике, который очевидцы инцидента выложили в сеть, видно, как парашют с парой туристов цепляется за провода, после чего возникает вспышка.

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