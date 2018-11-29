Турист снял на видео смерть своего спасителя-пилота

mirror.co.uk

Пилот параплана Пурушоттам Тимзина (Purushottam Timsina) скончался от травм, полученных при спасении туриста. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в индийском городе Калимпонг, Западная Бенгалия. На видео, которое 32-летний турист снял на фронтальную камеру, видно, как Гаурав Чоудхари (Gaurav Choudhary) радостно кричит, когда параплан поднимается в небо. Однако через несколько секунд пилот потерял управление, и параплан начал падать на крышу дома с высоты десятков метров.

Материалы по теме Пошли на корм Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть

В результате падения Чоудхари сломал ногу, а 22-летний пилот параплана умер от полученных травм, пытаясь удержать туриста и спасти ему жизнь. Друзья пострадавшего подали жалобу в полицию. «Организаторы пренебрегли основными правилами безопасности. На пилоте даже не было шлема», — прокомментировал один из них.

Полиция разбирается в случившемся.

Ранее двое парашютистов в Краснодарском крае столкнулись с линией электросети и упали на пляж в поселке Джубга. На ролике, который очевидцы инцидента выложили в сеть, видно, как парашют с парой туристов цепляется за провода, после чего возникает вспышка.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!