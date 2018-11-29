Турист снял на видео смерть своего спасителя-пилота

Пилот параплана Пурушоттам Тимзина (Purushottam Timsina) скончался от травм, полученных при спасении туриста. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел в индийском городе Калимпонг, Западная Бенгалия. На видео, которое 32-летний турист снял на фронтальную камеру, видно, как Гаурав Чоудхари (Gaurav Choudhary) радостно кричит, когда параплан поднимается в небо. Однако через несколько секунд пилот потерял управление, и параплан начал падать на крышу дома с высоты десятков метров.
В результате падения Чоудхари сломал ногу, а 22-летний пилот параплана умер от полученных травм, пытаясь удержать туриста и спасти ему жизнь. Друзья пострадавшего подали жалобу в полицию. «Организаторы пренебрегли основными правилами безопасности. На пилоте даже не было шлема», — прокомментировал один из них.
Полиция разбирается в случившемся.
Ранее двое парашютистов в Краснодарском крае столкнулись с линией электросети и упали на пляж в поселке Джубга. На ролике, который очевидцы инцидента выложили в сеть, видно, как парашют с парой туристов цепляется за провода, после чего возникает вспышка.