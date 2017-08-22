Пошли на корм

Трудно поверить, что в начале XXI века в мире по-прежнему остаются народности, о которых почти ничего неизвестно даже профессиональным исследователям. Эти народы сознательно избегают контактов с внешним миром. Некоторые оберегают себя весьма агрессивно — защищаются от пришельцев с помощью доступного оружия. Другие, подобно русским староверам, уходят все дальше в труднодоступные районы. Исследователи, настойчиво пытающиеся попасть к таким народам, иногда просто бесследно исчезают. Как, например, английский подполковник Перси Фосетт, прототип главного героя фильма «Затерянный город Z».

Даже не сосчитать

Их называют «неконтактными народами» или «изолированными», или даже «потерянными племенами». Поскольку они избегают общения, остается лишь гадать, почему они придерживаются такого поведения. Для этнографов и антропологов, как и для наиболее экстремальных путешественников, «потерянные племена» — самые привлекательный предмет исследования. Хотя навязчивость ученых и путешественников грозит порой смертельной опасностью — «неконтактные народы», случается, убивают чужаков.

Пожалуй, наиболее агрессивно защищают свою изолированность сентинельцы, живущие на Северном Сентинельском острове в Бенгальском заливе. Этот остров относится к группе Андаманских островов, принадлежащих Индии.

Площадь острова — всего 72 квадратных километра. Для сравнения, площадь острова Русский возле Владивостока — 97 квадратных километров, а город Нижний Тагил занимает 297 квадратных километров. В общем, у сентинельцев не столь уж и много пространства для жизни. Мореходство им незнакомо — по крайней мере, к соседним островам они не плавают. Ближайший обитаемый остров от родины сентинельцев, Южный Андаман в 36 километрах восточнее — весьма популярное туристическое место.

Площадь Северного Сентинельского острова — всего 72 квадратных километра Фото: Gautam Singh / AP

Численность сентинельцев оценивается лишь приблизительно. На любого, приближающегося к острову, туземцы реагируют одинаково: градом стрел. Даже вертолеты, пытающиеся снизиться, они отгоняют из своих примитивных луков. Индийские власти неоднократно пытались провести перепись сентинельцев. Но приходится ограничиваться наблюдением с вертолета. По данным 2001-го года, остров населяли 39 человек (21 мужчина и 18 женщин). В 2011-м году переписчики увидели лишь 15 человек (12 мужчин и трех женщин). Либо туземцы очень хорошо научились прятаться от назойливых вертолетов, либо значительная часть племени погибла во время разрушительного цунами 2004-го года.

Сентинельцы ведут образ жизни собирателей-охотников. Видимо, они даже не умеют добывать огонь, поэтому оберегают тлеющие головешки, чтобы разжечь огонь по новой. Способы приготовления пищи не похожи на те, что распространены среди коренных обитателей других островов Андаманского архипелага.

Попытки контактов в 1960-х годах (индийские исследователи высаживались, оставляли на берегу неизвестные туземцам предметы и удалялись в море для наблюдения) привели к тому, что на острове стали пользоваться некоторыми предметами домашнего обихода. Например, для хозяйства были приняты ведра красного цвета, а вот зеленые — выброшены. Также интересно, что привезенных свиней сентинельцы убивали и хоронили в могилах.

О том, что попытки вступить в контакт с обитателями Северного Сентинельского острова по-прежнему смертельно опасны, свидетельствует трагическое происшествие 2006 года. Тогда островитяне убили двух индийских рыбаков, приблизившихся к берегу. Тела убитых властям забрать не удалось — островитяне обстреляли прибывший вертолет из луков.

В южноамериканских джунглях

Больше всего «неконтактных народностей» в джунглях Амазонии. Именно в тех краях подполковник Фосетт пытался найти неизвестную ранее развитую цивилизацию. И бесследно исчез — либо был убит одним из индейских племен, либо погиб от болезней, либо же (самая романтическая версия) стал членом одного из изолированных племен.

Вообще, джунгли Амазонии остаются одним из самых труднодоступных регионов Земли, подобно грандиозной сибирской тайге. Поэтому племени в 100-200, да даже в тысячу человек жить в тех дебрях в полной изоляции от остального мира не составит особого труда.

Антропологов интересуют эти племена, потому что их изучение может пролить свет на то, как именно развивалось человечество, какие этапы культурной эволюции проходило, чтобы дорасти до создания городов, сложных иерархий подчинения, деления на различные социальные слои. В сущности, изолированные племена переживают, можно сказать, детство человечества.

Некоторые времена со временем становятся контактными Фото: Guillermo Granja / Reuters

Например, индейцы пирахан вызывают особый интерес у лингвистов. Предположительно язык пирахан не достиг того уровня, когда можно говорить об отличии от коммуникации животных: эта группа индейцев может говорить, в частности, лишь о том, что происходит здесь и сейчас. Об этом ведутся научные дебаты. Документальный фильм The Amazon Code, снятый в 2012 году, рассказывает о лингвистических спорах вокруг этой группы индейцев.

Пирахан не защищают с оружием в руках свою изолированность. Цивилизация постепенно проникает к ним. Их изолированность можно назвать уходящей. Лишь вопрос времени, когда они утратят полностью свою уникальность, которую сохраняли многие века благодаря жизни в труднодоступном районе.

Другие индейцы, обитатели эквадорских лесов — племена тагаери и тароменане (суммарная их численность не превышает двух сотен человек) — подобно русским староверам ушли с территорий, где до них добрались представители внешнего мира, в более отдаленные районы. В 1968 году к ним явились протестантские миссионеры. С тех пор тагаери и тароменане встречают оружием всякого, кто пытается нарушить их уединенность. По словам гидов, которые водят туристов через районы обитания этих двух племен, индейцы не трогают туристов, если те не нарушают местной экосистемы — только следят за ними. А вот с незаконными лесорубами тагаери и тароменане ведут настоящие локальные войны. Жертвы есть с обеих сторон.

Изолированность племен карабайо и нукак-маку, обитающих в Колумбии, оберегает местное законодательство. С 2011 года в стране действует закон №4633, который гарантирует коренным обитателям джунглей добровольную изолированность, неприкосновенность территорий и помощь в защите от насильственных вторжений.

В индонезийской части острова Новая Гвинея в южной части Тихого океана живут предположительно четыре десятка «потерянных племен» Фото: AP

Попасть к людоедам на обед

В индонезийской части острова Новая Гвинея в южной части Тихого океана живут предположительно четыре десятка «потерянных племен». Добыть информацию о них чрезвычайно сложно. Даже местные народности, давно вписавшиеся в глобальный мир, крайне мало знают о соседях, с которыми живут, вероятно, тысячи лет на одном острове. Для многих изолированных народностей даже нет названия: некие люди появляются и исчезают в джунглях, словно призраки.

Новая Гвинея до сих пор слабо исследована. Имеются обширные территории, о которых нет точных данных. Проникновение туда затрудняются природными факторами.

Особой мрачности в исследования неконтактных народов Новой Гвинеи добавляет то, что остров известен распространением культа каннибализма. Например, народность короваи до 1970-х годов была неизвестна и относилась к категории изолированных. И хотя сегодня к ним даже приезжают туристы, бытует мнение, что они по-прежнему практикуют поедание человечины в ритуальных целях.

По данным правозащитной организации Survival International, в мире сегодня существует более 100 «неконтактных народностей». На агрессивность их зачастую провоцируют сами пришельцы. Так, некоторые из индейцев Южной Америки стали воинственными после того, как их районы начали хищнически осваивать горнодобывающие, нефтяные и лесные компании. Возможно, и в случаях с другими племенами причиной их добровольной изолированности послужило то, что в коллективной памяти сохранились негативные воспоминания от их первых встреч с пришельцами много веков назад.